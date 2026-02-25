Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises

La question qui fâche. À deux semaines et demie du premier tour des élections municipales, les différents candidats à la mairie de Lyon ont échangé ce mardi soir, lors d’un débat organisé par BFMTV. Favori des sondages, qui lui donnent 43% des intentions de vote, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur sa gestion des groupes de supporters violents du temps où il était président de l’OL.

"Il y a toujours eu du ménage": Jean-Michel Aulas, candidat Cœur Lyonnais à la mairie de Lyon, réfute la présence de groupes violents au sein des supporters de l'OL pic.twitter.com/eBxpG2cSjN — BFM (@BFMTV) February 24, 2026

Dans un contexte tendu depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, l’ancien patron de l’OL était invité à expliquer comment il gérait les groupes identitaires, « racistes » et « ultra-violents », dans les virages de son stade. Ce qu’Aulas a balayé d’un revers de main : « Il y a toujours eu du ménage, et il faut pour cela évidemment l’avoir vécu au jour le jour. Il n’y a jamais eu, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche, de personnes qui menaient un certain nombre d’autres [personnes] à des actes racistes. Ce sont des choses absolument absurdes », s’est-il difficilement défendu.

Un discours facilement déconstruit

Alors, quid des saluts nazis ou des cris racistes aperçus à maintes reprises dans le kop lyonnais ? La candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi a également reproché à Aulas d’avoir, au moment de son départ du club, « serré la main aux Mezza, qui sont des fascistes », en référence à ce groupe d’ultras estampillé extrême droite.

« Honnêtement, accuser Jean-Michel Aulas d’être complice de la mort de Quentin Deranque, ça va assez loin », a pour sa part affirmé le candidat RN Alexandre Dupalais, alors que l’ancien président de l’OL tentait difficilement de trouver une porte de sortie à la discussion.

Heureusement qu’il est plus à l’aise sur d’autres sujets.

