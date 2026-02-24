S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica

Kylian Mbappé forfait pour affronter Benfica ?

LL
4 Réactions
Kylian Mbappé forfait pour affronter Benfica ?

Un gros coup dur pour le Real Madrid. Selon L’Équipe, Kylian Mbappé n’a pas terminé sa séance d’entraînement ce mardi à la veille du barrage retour de Ligue des champions et sera donc forfait pour défier Benfica mercredi soir au Santiago-Bernabéu, une semaine après la victoire (1-0) marquée par l’affaire de racisme entre Vinícius et Prestianni.

Ces dernières semaines, l’état physique du numéro 10 madrilène intriguait en raison d’une blessure au genou gauche, pas vraiment soignée. Le Parisien précise de son côté que les examens passés par l’international français n’ont pas été rassurants. Ce mardi après-midi, l’entraîneur du Real Álvaro Arbeloa s’était pourtant montré confiant en conférence de presse : « Kylian est prêt pour jouer mercredi », avait-il assuré.

Kylian Mbappé va désormais se reposer et ne foulera donc pas la pelouse, comme Gianluca Prestianni.

Arbeloa et l’occasion en or de l’UEFA « pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme »

LL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.