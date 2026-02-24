Kylian Mbappé forfait pour affronter Benfica ?

Un gros coup dur pour le Real Madrid. Selon L’Équipe, Kylian Mbappé n’a pas terminé sa séance d’entraînement ce mardi à la veille du barrage retour de Ligue des champions et sera donc forfait pour défier Benfica mercredi soir au Santiago-Bernabéu, une semaine après la victoire (1-0) marquée par l’affaire de racisme entre Vinícius et Prestianni.

Ces dernières semaines, l’état physique du numéro 10 madrilène intriguait en raison d’une blessure au genou gauche, pas vraiment soignée. Le Parisien précise de son côté que les examens passés par l’international français n’ont pas été rassurants. Ce mardi après-midi, l’entraîneur du Real Álvaro Arbeloa s’était pourtant montré confiant en conférence de presse : « Kylian est prêt pour jouer mercredi », avait-il assuré.

Kylian Mbappé va désormais se reposer et ne foulera donc pas la pelouse, comme Gianluca Prestianni.

Arbeloa et l’occasion en or de l’UEFA « pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme »