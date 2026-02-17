Grâce à Vinícius, le Real l’emporte sur la pelouse du Benfica

Benfica 0-1 Real Madrid

But : Vinícius (50e) pour la Casa Blanca

Le grand retour de Vinícius ? En difficulté depuis de longs mois et la perte d’un Ballon d’or qu’il pensait acquis en 2024, voilà que le Brésilien retrouve son football au meilleur des moments depuis le début de l’année 2026.

Auteur d’un but magistral, après une première période où les deux équipes ont largement manqué de réalisme malgré de belles situations des deux côtés, les gardiens ayant largement leur part de responsabilité dans ce score nul et vierge, Vinícius a illuminé ce barrage aller et donné au Real un court avantage avant la manche retour à Madrid la semaine prochaine (0-1).

OHH VINICIUS JUNIOR LE BIJOU DANS LA LUCARNE DE TRUBIN 🤯#BENRMA | #UCL pic.twitter.com/OPruqsNpp6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Malheureusement, l’euphorie née de ce geste de classe n’aura été que de courte durée, puisque dans la foulée, le Brésilien s’est plaint de propos racistes de la part de Gianluca Prestianni et que la rencontre a par la suite longuement été interrompue par François Letexier. La suite du match s’est déroulée dans une ambiance hostile au numéro 7 madrilène, ainsi qu’envers Mbappé, lui aussi très énervé lors de cette situation.

Si Benfica a bien tenté d’égaliser, Thibaut Courtois se faisant même une petite frayeur sur un coup franc dévié sur sa barre, c’est surtout Trubin qui a sauvé les Lisboètes du but du break, notamment devant Vinícius, décidément très en forme ballon au pied. De son côté, et alors qu’il rêvait de jouer un mauvais tour à son ancien club, José Mourinho a, quant à lui, été exclu pour avoir trop violemment rouspété auprès du quatrième arbitre, et ce, après plusieurs avertissements. Arbeloa 1, Mourinho 0.

Et sinon, l’UEFA va-t-elle prendre ses responsabilités ?

