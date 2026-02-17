Mourinho ne condamne pas Prestianni et s’en prend à Vinícius

On préférait largement quand Anatoliy Trubin était la star de la soirée à Lisbonne. Cela n’aura pas été le cas ce mardi, le Real Madrid s’étant imposé contre Benfica en barrage aller de Ligue des champions (0-1), dans une rencontre marquée par une interruption à la suite d’une accusation de racisme de Vinicius Junior contre Gianluca Prestianni.

Selon le Brésilien et certains médias espagnols, l’international argentin aurait traité le Madrilène de « singe » à plusieurs reprises, ce qui a obligé l’arbitre François Letexier à déclencher le protocole anti-racisme pour la première fois dans l’histoire de la compétition.

Mourinho n’a pas aimé la célébration de Vinicius

Après le match, José Mourinho n’a pas voulu condamner son joueur, estimant que c’était parole contre parole. « J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je ne crois que Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité », assure le coach portugais auprès de Movistar.

Le technicien, expulsé ce mardi soir, va même plus loin en s’en prenant à la célébration de Vinicius : « Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60 000 personnes. Dans combien de stades c’est déjà arrivé avec Vinicius ? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. »

Hum, hum.

