Fin du suspense, les compos sont tombées pour Monaco-PSG

Place au spectacle, tout le monde est là !

On avait peur que les absents soient nombreux côté parisien et monégasque, il n’en est rien ! Les compositions d’équipe pour le barrage aller de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG sont tombées et les principales armes offensives sont de sortie de part et d’autre : Ousmane Dembélé pour Paris et Maghnes Akliouche pour Monaco.

"Ousmane ? Il va jouer, bien sûr" 😶 La réponse brève, mais claire, de Luis Enrique sur la présence d'Ousmane Dembélé face à Monaco 👀#UCL pic.twitter.com/4t9HJc6WET — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Sébastien Pocognoli choisit aussi d’aligner Simon Adingra, brillant contre Nantes, dans un quatuor offensif où l’on retrouve par ailleurs Aleksandr Golovin et Folarin Balogun. Luis Enrique de son côté fait un choix fort, Désiré Doué débute sur le banc, Bradley Barcola démarrant sur le flanc droit. Du reste, c’est du classique pour les tenants de titre, avec toujours Matvey Safonov dans les buts. Match dans moins d’une heure !

Monaco : Köhn – Vanderson, Teze, Faes, Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Adingra – Balogun.

Paris : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

