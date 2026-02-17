S’abonner au mag
Pas de conciliation entre Rennes et Habib Beye, Franck Haise attendu en Bretagne

Pas de calumet de la paix. Il n’y a pas eu de réconciliation (ni de conciliation tout court) entre le Stade rennais et Habib Beye, ce mardi devant la commission juridique de la LFP.

Le divorce ne s’est pas fait à l’amiable entre le club breton et l’entraîneur de 48 ans, mis à la porte la semaine dernière et visé par une procédure engagée par les dirigeants rennais et signifiée lors de son entretien préalable à un licenciement le 12 février.

Haise et Beye sur leurs nouveaux bancs cette semaine ?

Cette situation peut-elle retarder les plans de l’OM avec Beye ? Le Stade rennais a un mois, soit jusqu’au 12 mars, pour lui envoyer une lettre de rupture de contrat, mais il ne devrait pas attendre aussi longtemps et bloquer la signature du technicien à Marseille.

Selon nos informations, l’officialisation de l’arrivée de Franck Haise sur le banc rennais pour succéder à Beye devrait tomber mercredi… permettant au même moment à l’OM de mettre fin à l’intérim de Pancho Abardonado ?

Habib Beye devrait bien s’installer sur le banc de l’OM

