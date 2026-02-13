S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • Marseille-Strasbourg

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

UL
Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

Avant, les coachs prenaient du recul après avoir été limogés. Aujourd’hui, ils retrouvent un club. À Marseille, Medhi Benatia aurait choisi le nom du futur entraîneur. Il s’agirait de Habib Beye, tout juste parti de Rennes. Selon L’Équipe, le directeur du foot de l’OM apprécie son profil, pense qu’il a les épaules et estime qu’il est revanchard. Habib Beye a déjà joué quatre saisons dans le Sud, et a rappelé son attachement à Marseille à plusieurs reprises. Plus tôt dans la semaine, après le limogeage de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia aurait proposé sa démission à la présidence de l’OM.

Un départ de Rennes à régler

Sauf que, selon le canard, Habib Beye doit encore régler son départ de Bretagne. En attendant, Pancho Abardonado gère le vestiaire. Le Franco-Espagnol, dans le staff olympien depuis 2014, avait déjà assuré l’intérim après le départ de Marcelino, en 2023. L’OM accueille Strasbourg ce samedi (17 heures), lors d’un week-end qui pourrait le reléguer à six points de Lyon, troisième. Quant à Rennes, c’est Sébastien Tambouret qui assurera l’intérim contre le PSG (coup d’envoi à 19 heures).

Tout ça pour des contrats de quatre mois…

En signant à Rennes et Marseille, Haise et Beye pourraient marquer l’histoire du championnat de France

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!