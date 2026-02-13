Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

Avant, les coachs prenaient du recul après avoir été limogés. Aujourd’hui, ils retrouvent un club. À Marseille, Medhi Benatia aurait choisi le nom du futur entraîneur. Il s’agirait de Habib Beye, tout juste parti de Rennes. Selon L’Équipe, le directeur du foot de l’OM apprécie son profil, pense qu’il a les épaules et estime qu’il est revanchard. Habib Beye a déjà joué quatre saisons dans le Sud, et a rappelé son attachement à Marseille à plusieurs reprises. Plus tôt dans la semaine, après le limogeage de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia aurait proposé sa démission à la présidence de l’OM.

Un départ de Rennes à régler

Sauf que, selon le canard, Habib Beye doit encore régler son départ de Bretagne. En attendant, Pancho Abardonado gère le vestiaire. Le Franco-Espagnol, dans le staff olympien depuis 2014, avait déjà assuré l’intérim après le départ de Marcelino, en 2023. L’OM accueille Strasbourg ce samedi (17 heures), lors d’un week-end qui pourrait le reléguer à six points de Lyon, troisième. Quant à Rennes, c’est Sébastien Tambouret qui assurera l’intérim contre le PSG (coup d’envoi à 19 heures).

Tout ça pour des contrats de quatre mois…

En signant à Rennes et Marseille, Haise et Beye pourraient marquer l’histoire du championnat de France