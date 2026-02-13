S’abonner au mag
Un ancien DG de l’OL pour succéder à De Tavernost ?

La valse des coachs, et la valse des dirigeants. Après que Bein Sports a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, Nicolas de Tavernost a quitté son poste de directeur général de LFP Media. Le DG de la filiale commerciale de la Ligue doit désormais être remplacé et, selon les infos de L’Équipe, le nom de Laurent Prud’homme circulerait pour remédier à une nouvelle crise qui guette le foot français.

Les clubs voudraient reprendre le pouvoir

L’ancien DG de l’OL (époque Textor), directeur du groupe L’Équipe, mais également d’Eurosport, serait l’une des pistes. Le canard ajoute que, contrairement au choix de De Tavernost, les clubs souhaiteraient avoir leur mot à dire sur le nom du nouveau directeur. Sa nomination interviendra dans les prochaines semaines. Logique.

Bein Sports-Ligue 1+ : quel impact sur le foot français ?

