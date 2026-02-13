S’abonner au mag
  • International
  • Portugal

Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif

SW
Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif

Pas du tout sous la contrainte. Roberto Martínez a longuement complimenté Cristiano Ronaldo au micro de la BBC dans un entretien mis en ligne ce vendredi matin. Interrogé sur sa façon d’aborder le fait d’entraîner la superstar, le sélectionneur du Portugal a simplement répondu que c’était « très facile, parce qu’il a des standards très élevés. Ses attentes de la manière dont le travail doit être fait et son engagement dans le jeu sont vraiment un exemple de ce que vous devez faire pour représenter le Portugal et l’équipe nationale. »

Le tacticien espagnol justifie aussi son choix de continuer d’appeler celui qui a fêté ses 41 ans le 5 février dernier. « Un joueur qui a inscrit 25 buts lors de ses 30 derniers matchs en sélection, il ne joue pas en raison de ce qu’il a fait par le passé, mais bien pour ce qu’il fait aujourd’hui », argumente-t-il.

CR7 éternel ?

L’ancien technicien de la Belgique a également évoqué la longévité du quintuple Ballon d’or. « Ses statistiques physiques sont celles d’un joueur qui peut continuer, continuer et continuer, déclare-t-il. Je pense que c’est plus une question de quand il sentira que c’est le bon moment. Il sera le seul à décider quand ce sera le moment d’arrêter. »

Encore de quoi gonfler l’ego du nouveau copain de Donald Trump.

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!