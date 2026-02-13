- Ligue des nations
- Tirage
Le calendrier des Bleus pour la Ligue des nations
Les premières sorties de Zinédine Zidane ? Pour ses premières sorties post-Didier Deschamps, l’équipe de France de football a hérité d’un menu classique (mais sympa) pour la Ligue des nations. Elle retrouvera l’Italie, la Belgique et la Turquie dans le groupe A1. Les Bleus démarrent par trois déplacements.
Fin septembre, une trêve de 4 matchs
Ils visiteront d’abord la Turquie, le vendredi 25 septembre prochain, lors de la première fenêtre internationale après la Coupe du monde. Kylian Mbappé et ses copains joueront quatre de leurs six matchs de poule lors de cette trêve, qui durera du 21 septembre au 6 octobre. Une autre trêve se tiendra du 9 au 17 novembre.
𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 de la Ligue des Nations 🗓️🇮🇹🇧🇪🇹🇷 RDV à partir de septembre 2026 🔥🔜 pic.twitter.com/774CRPrUj1— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 13, 2026
Le calendrier des Bleus :
Turquie – France : le vendredi 25 septembre
Belgique – France : le lundi 28 septembre
Italie – France : le vendredi 2 octobre
France – Belgique : le lundi 5 octobre
France – Italie : le jeudi 12 novembre
France – Turquie : le dimanche 15 novembre
Une compète sans Donald Trump !Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance
UL