Le calendrier des Bleus pour la Ligue des nations

Les premières sorties de Zinédine Zidane ? Pour ses premières sorties post-Didier Deschamps, l’équipe de France de football a hérité d’un menu classique (mais sympa) pour la Ligue des nations. Elle retrouvera l’Italie, la Belgique et la Turquie dans le groupe A1. Les Bleus démarrent par trois déplacements.

Fin septembre, une trêve de 4 matchs

Ils visiteront d’abord la Turquie, le vendredi 25 septembre prochain, lors de la première fenêtre internationale après la Coupe du monde. Kylian Mbappé et ses copains joueront quatre de leurs six matchs de poule lors de cette trêve, qui durera du 21 septembre au 6 octobre. Une autre trêve se tiendra du 9 au 17 novembre.

𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 de la Ligue des Nations 🗓️🇮🇹🇧🇪🇹🇷 RDV à partir de septembre 2026 🔥🔜 pic.twitter.com/774CRPrUj1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 13, 2026

Le calendrier des Bleus :

Turquie – France : le vendredi 25 septembre

Belgique – France : le lundi 28 septembre

Italie – France : le vendredi 2 octobre

France – Belgique : le lundi 5 octobre

France – Italie : le jeudi 12 novembre

France – Turquie : le dimanche 15 novembre

Une compète sans Donald Trump !

Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance