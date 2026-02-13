S’abonner au mag
Un ancien entraîneur de l’OM et de Rennes est sur le marché

Un ancien entraîneur de l’OM et de Rennes est sur le marché

À peine arrivé… déjà reparti. Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’Atlético Mineiro. Le club de Belo Horizonte a officialisé jeudi la séparation à l’amiable, mettant un terme prématuré au deuxième passage de l’Argentin sur le banc noir et blanc. Arrivé en septembre avec l’ambition de relancer une dynamique, Sampaoli quitte déjà le navire moins de six mois plus tard. En attendant la nomination d’un successeur, son adjoint Lucas Gonçalves assurera l’intérim.

Un début de saison raté

La décision intervient au lendemain d’un nouveau faux pas : un match nul spectaculaire (3-3) à domicile face au Clube do Remo. Après trois journées de championnat, l’Atlético Mineiro ne compte que deux points et végète à une inquiétante 15e place de Serie A. Un contraste saisissant avec le mois de novembre dernier, lorsque Sampaoli guidait encore son équipe jusqu’en finale de la Copa Sudamericana.

Bel acte de solidarité avec ses anciens clubs que sont l’OM et Rennes.

