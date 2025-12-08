À 39 ans, Hulk fait encore sa spéciale sur coup franc

Hulk smash !

À 39 ans, l’attaquant de l’Atlético Mineiro a encore transformé un coup franc en test de résistance pour la lucarne de Vasco. Dans un 5-0 face à une équipe d’explorateurs, il envoie une frappe sèche depuis une trentaine de mètres, avec un élan démesuré, juste la mécanique habituelle. Même scénario, même résultat : un ballon qui part trop vite pour être vu et un stade qui se souvient pourquoi son surnom n’a jamais sonné excessif.

Hulk 39 piges qui continuent d’envoyer des missiles tomahawk sur coup franc Ne t’arrête jamais tonton 🥹 pic.twitter.com/elouQGDZow — Scipion (@Scipionista) December 7, 2025

Une saison correcte pour le Galo

Ce but boucle une année qu’il termine avec 8 réalisations, dans un Galo finalement 11e du Brasileirão, juste devant le Santos de Neymar. Pas de grande envolée collective, mais Hulk aura tenu son rang dans une équipe en transition, enchaînant les minutes, les coups de pied arrêtés et les services minimums qui font encore la différence dans un championnat où l’expérience pèse souvent plus que les jambes.

Un vert, et des très mûrs.

