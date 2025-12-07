S’abonner au mag
Les ultras de l’ASM entrent en grève pour demander le départ de Thiago Scuro

Les ultras de l’ASM entrent en grève

Paul Pogba, c’est bien, mais une équipe qui gagne, c’est mieux.

Battu à Brest vendredi, Monaco continue de souffler le chaud et le froid. L’ASM n’est que septième de Ligue 1 à l’approche de la mi-saison, et l’électrochoc attendu avec le changement d’entraîneur n’a pas encore porté ses fruits. Les Ultras Monaco 1994 ont haussé le ton ce dimanche dans un communiqué. « Force est de constater que ce modèle basé sur la finance au lieu du sportif ne fonctionne pas. L’âme et l’esprit du beau jeu de l’AS Monaco ne sont pas respectés », déplore le groupe. Il dénonce « une vision sportive inexistante » et une gestion de la santé des joueurs digne « d’un niveau amateur ».

Le directeur général Thiago Scuro est expressément visé. « Le club s’enfonce, et les directeurs sportifs continuent de faire semblant que tout va pour le mieux. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites, poursuit le communiqué. Nous exigeons un changement radical à la tête de la direction sportive. M. Scuro et son équipe n’ont plus la légitimité ni la compétence nécessaires pour mener ce club à la hauteur de son histoire et de ses ambitions. »

Dès mardi en Ligue des champions, le groupe affichera ses bâches à l’envers et ne proposera plus aucune animation à l’entrée des joueurs. Les ultras feront aussi une grève des encouragements pendant le premier quart d’heure. « Le silence parlera à notre place », concluent-ils.

Et le prince Albert, il en pense quoi ?

C'est une putain de bonne question !

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)
