Un grand Monaco donne un coup de blues au PSG

Étonnante de pressing et d’énergie, l’AS Monaco est allée chercher une belle victoire au Parc des Princes (3-1). Chelsea et la Ligue des champions se rapprochent, les doutes aussi.

PSG 1-3 Monaco

Buts : Barcola (71e) pour les Parisiens // Akliouche (27e), Golovin (55e) et Balogun (73e) pour les Monégasques

Ils ont beau se connaître par cœur, s’affronter pour la troisième fois en moins d’un mois et batailler pour la centième fois de leur histoire en Ligue 1, les matchs entre le PSG et Monaco ne finissent pas d’étonner. Après sa victoire minime (et minaminesque) en Ligue 1 fin novembre (1-0), Monaco fait coup double (3-1). L’ASM aura chipé six points aux Parisiens cette saison. Quelques jours avant d’accueillir Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG a de quoi douter. Et Lens, adversaire de Metz, peut revenir à un point du leader ce dimanche.

Paris sans inspi

Pour que Monaco grimpe à la cinquième place de Ligue 1 et commence son sprint final vers la Ligue des champions, l’ASM a appuyé sur l’accélérateur d’entrée : une belle tête de Denis Zakaria (4e) a donné le ton. Si Achraf Hakimi lui a répondu (5e), les hommes de Sébastien Pocognoli ont mis un joli pressing, à l’image d’un grand Lamine Camara, pile ce qui a suffi pour faire tergiverser un PSG peu inspiré. Maghnes Akliouche profite même de l’hésitation de Warren Zaïre-Emery pour ouvrir le score, pour fêter sa centième en Ligue 1 (0-1, 27e).

🥶 Une erreur qui coûte cher ! Akliouche punit le @psg_inside pour sa 100ème en @ligue1 ! pic.twitter.com/GTAUbfXso9 — L1+ (@ligue1plus) March 6, 2026

Si Vanderson et Caio Henrique sortent sur blessure, la suite du match est du même bois : les Parisiens sont gênés à la relance, dans les duels, et Désiré Doué et Kvicha Kvaratskhelia sont bien trop chatgépétesques pour faire douter Philip Köhn. Le match est plaisant, et après la pause, on voit la chose venir. Alors que Bradley Barcola se fait gainer par un grand Denis Zakaria (50e), symbole d’un PSG bousculé, Aleksandr Golovin profite d’un manque de pep’s de Vitinha pour doubler la mise 25 secondes après son entrée en jeu (0-2, 55e).

👊 Une action magnifique, mais une défense tout aussi belle ! Le PSG ne parvient pas à trouver la clé !#PSGASM pic.twitter.com/iG1BFVZSO8 — L1+ (@ligue1plus) March 6, 2026

Le match prend une tournure folle après la triple entrée d’Ousmane Dembélé, Lee Kang-in et Senny Mayulu à la 60e : Barcola permet au PSG d’y croire (1-2, 71e). Pour sa centième en Ligue 1, Folarin Balogun creuse l’écart deux minutes plus tard (1-3, 73e). Monaco joue haut jusqu’au bout, Monaco est en place, Simon Adingra touche même la barre (89e). Monaco gagne son quatrième match d’affilée en Ligue 1. Le PSG, lui, n’a pas beaucoup de marge. Il a perdu quatre matchs de championnat cette saison. Pour la petite histoire, c’est autant qu’en 2020-2021, la dernière fois qu’il a perdu le titre.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Ramos, 74e), Vitinha, Dro Fernández (Lee, 60e) – Doué (Mayulu, 60e), Barcola, Kvaratskhelia (Dembélé, 60e). Entraîneur : Luis Enrique.

Monaco (3-5-2) : Köhn – Kehrer, Zakaria (cap.), Faes – Vanderson (Teze, 15e), Bamba (Golovine, 54e), Camara, Coulibaly, Caio Henrique (Mawissa, 54e) – Akliouche (Adingra, 81e), Balogun (Biereth, 81e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Les tops et les flops de PSG-Monaco