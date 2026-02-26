Jordan Teze agacé par l’arbitrage de PSG-Monaco

Rôles inversés. « T’as vu le deuxième carton jaune ? T’as vu ? T’en penses quoi ? Non ? », demande Jordan Teze à un journaliste en zone mixte après l’élimination de l’AS Monaco face au PSG en barrages de Ligue des champions.

Interrogé à son tour sur le sujet, l’international néerlandais a répondu qu’il ne savait pas non plus quoi en penser. « Parce que je pense que si c’était de l’autre côté, il donne le carton jaune, mais le deuxième ? C’est toujours la question », commente-t-il.

Deuxième carton rouge en huit jours pour l’ASM

Deux cartons rouges en deux matchs contre le PSG, c’est le jackpot pour Monaco. Déjà mardi dernier, les hommes de Sébastien Pocognoli ont fini à dix à la suite de l’expulsion d’Aleksandr Golovin à la maison. Pour rappel, le Russe a malencontreusement laissé des crampons traîner sur la jambe de Vitinha, prenant son deuxième carton rouge en quatre jours. Un fait de match qui a permis aux Parisiens de noyer l’ASM en seconde période (2-3).

Ce mercredi, c’est Mamadou Coulibaly qui s’est frotté à la sentence de la biscotte, et par deux fois ! Quand c’est trop bon, on en redemande. Expulsé à la suite d’un vilain geste sur Achraf Hakimi, le milieu monégasque a laissé ses coéquipiers subir les vagues parisiennes. Son tacticien n’a d’ailleurs pas manqué de râler après la rencontre, réclamant plus de clémence pour son jeune joueur.

Monaco n’avait pas besoin de ça.

