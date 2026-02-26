Quand Vinícius marque, danse et célèbre sans être la cible de remarques racistes

La meilleure des réponses. En marquant le but de la victoire du Real Madrid ce mercredi soir, Vinícius a très bien choisi son timing pour adresser sa meilleure réponse au racisme, auquel il a été directement confronté plusieurs fois dans sa carrière, dont lors du match aller avec Gianluca Prestianni au Stade de la Luz.

Le football au centre du village

Ce mercredi, toujours contre Benfica, le Brésilien a fêté son but avec la même petite danse avec le poteau de corner que celle qui lui a valu la semaine dernière un carton jaune après son banger ainsi qu’une leçon de civisme par José Mourinho. Preuve que quand les racistes n’ont que des cris de singe ou les pires insultes à la bouche, Vini répond autrement : avec ses pieds et son sourire sur le terrain.

Illustration d’un combat qui n’a ni d’écharpe, ni de zone géographique particulière, des « supporters » du Real Madrid ont été les auteurs de plusieurs saluts nazis, pendant qu’une bâche « Non au racisme » était déployée dans les tribunes du Bernabéu. C’est à s’imaginer leurs tronches quand ils ont dû voir deux joueurs noirs (Tchouaméni et Vini) marquer successivement les buts de leur équipe. Plus jouissif encore, ces fans n’ont même pas pu les voir briller et se divertir puisqu’ils auraient été exclus du stade par la sécurité qui serait tombé sur les images de la réalisation. Et à (très) juste titre : le salut nazi et la banderole antiraciste n’avaient absolument aucune raison d’occuper la même enceinte.

Une coloc’ très gênante, vite balayée par le génie d’un Vini qui après le triste épisode du match à Lisbonne est surtout venu rappeler qu’il est surtout un excellent joueur de football, et que celui-ci se porte beaucoup mieux lorsqu’on ne s’intéresse pas aux origines de chacun.

