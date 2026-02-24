Quand un joueur costaricain demande son amoureuse en mariage sur la pelouse… et annonce leur rupture trois jours plus tard

Ils se marièrent et n’eurent pas franchement le temps d’avoir beaucoup d’enfants. Dimanche 15 février, tout allait pour le mieux pour Derrickson Quirós, milieu de terrain de Xelajú MC, en première division guatémaltèque.

Alors que son équipe venait de l’emporter quatre buts à deux à domicile contre Marquense, le joueur costaricain s’est agenouillé sur la pelouse pour demander en mariage son amoureuse, la créatrice de contenus Wendy Nicole. Même si ce mouv’ provoquera toujours une immense gêne, cette dernière a alors accepté et mis la bague au doigt, le tout devant les caméras.

Sunday: Derrikson proposed to his girlfriend and she said yes! 💘 Wednesday: The Costa Rican officially announced via Instagram that the relationship was over. 💔 pic.twitter.com/kV79xNFUxU — All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) February 24, 2026

Divorce à la costaricaine

Et puis, patatras. À peine trois jours après sa demande en mariage, Derrickson Quirós annonce que sa fiancée et lui se séparent. « C’est un moment difficile, comme toute rupture, mais je préfère le gérer avec maturité, a écrit le joueur sur Instagram mercredi 18 février. Je me concentre désormais sur ma carrière, mon équipe et mon épanouissement personnel. Je remercie les gens pour leur soutien et j’espère qu’ils respecteront ce moment. Merci ! »

« En fin de compte, il n’y aura jamais meilleure réponse que le silence », a quant à elle affirmé Wendy Nicole dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Des fiançailles de trois jours, c’est pas mal, mais à ce petit jeu, certaines idylles font encore plus court.

