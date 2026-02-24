Karim Benzema à l’infirmerie pour plusieurs semaines

Nouveau est le club, Nueve est le blessé. Titulaire lors du match contre son ancien club, Al-Ittihad, samedi dernier, Karim Benzema souffre d’une blessure aux adducteurs et pourrait manquer plusieurs matchs avec Al-Hilal. Une mauvaise nouvelle communiquée par son nouveau club, qui indique que le Français ne fera pas le déplacement dans le cadre de la 23e journée du championnat d’Arabie saoudite.

« Karim Benzema ne va pas voyager avec l’équipe à Al-Qassim en raison d’une douleur aux adducteurs. Il va passer un scanner ce mardi afin d’évaluer sa blessure et d’en déterminer l’étendue », a communiqué Al-Hilal, lundi soir, sur X.

Benzema blessé, une opportunité pour Meïté ?

Parti très en colère de son ancien club, Al-Ittihad, en raison d’un désaccord sur l’offre de prolongation de contrat qui lui avait été proposée, Benzema s’est parfaitement adapté au jeu de Simone Inzaghi. Auteur d’un triplé lors de son premier match, l’ancien du Real Madrid s’impose déjà comme un atout majeur. Al-Hilal peut compter sur lui pour la fin de saison, qui s’annonce serrée.

Cette blessure pourrait également représenter une opportunité pour le jeune Kader Meïté de faire ses preuves, lui qui est peu utilisé par son entraîneur depuis son arrivée.

