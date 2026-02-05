Karim Benzema cartonne pour sa première

31e, 60e et 64e. Le classement d’Antoine Griezmann parmi les meilleurs buteurs européens sur les trois dernières années ? Pas du tout : il s’agit des minutes durant lesquelles Karim Benzema a marqué lors de son tout premier match avec Al-Hilal. Transféré en provenance d’Al-Ittihad, l’avant-centre a ainsi fait fort lors de la 21e journée de Saudi Pro League.

31' : QUI D'AUTRE QUE LUI, LE JOUEUR DU PEUPLE, LE NUEVE : KARIIIIIIM BENZEMA POUR OUVRIR LE SCORE !!! ET DE QUELLE MANIÈRE 😍 0-1 pour Al-Hilal ! pic.twitter.com/dVcW15IpEg — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) February 5, 2026

Sur la pelouse d’Al-Okhdood, où sa nouvelle équipe s’est imposée en inscrivant six réalisations sans en encaisser, l‘attaquant a d’abord ouvert le score d’une talonnade au bout d’une action qu’il a lui-même initiée. Puis, le Français a signé le break en toute facilité avant de se trouver au bon endroit au bon moment pour le troisième pion. Deux de plus que Malcom, na !

64' : PTDRRRRQGJQSBJYHJGQSBJGQS LE TRIPLÉ DE KARIM BENZEMAAAAAAA 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑, 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓, 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐌𝐈𝐒 ! 0-3 POUR AL-HILAL ! 🔵 pic.twitter.com/LITFV5B4GP — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) February 5, 2026

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema