Karim Benzema cartonne pour sa première

  • Saudi Pro League
  • J21
  • Al-Okhdood-Al-Hilal (0-6)

FC
31e, 60e et 64e. Le classement d’Antoine Griezmann parmi les meilleurs buteurs européens sur les trois dernières années ? Pas du tout : il s’agit des minutes durant lesquelles Karim Benzema a marqué lors de son tout premier match avec Al-Hilal. Transféré en provenance d’Al-Ittihad, l’avant-centre a ainsi fait fort lors de la 21e journée de Saudi Pro League.

Sur la pelouse d’Al-Okhdood, où sa nouvelle équipe s’est imposée en inscrivant six réalisations sans en encaisser, l‘attaquant a d’abord ouvert le score d’une talonnade au bout d’une action qu’il a lui-même initiée. Puis, le Français a signé le break en toute facilité avant de se trouver au bon endroit au bon moment pour le troisième pion. Deux de plus que Malcom, na !

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

