Yassine Bounou prouve encore une fois qu’il est le gardien le plus classe du monde

MH
Le lion est de retour. Le club d’Al-Hilal a publié une vidéo du retour de Kalidou Koulibaly, accueilli comme il se doit après la CAN : gâteau, sourires et accolades dans le vestiaire.

Champion d’Afrique avec le Sénégal, l’ancien Napolitain a reçu l’ovation de tout un groupe, dans une ambiance loin du chaos qui a entouré la finale. Une séquence simple, presque banale, mais qui tranche avec les débats enflammés de ces derniers jours. À Riyad, on a surtout célébré un titre et un joueur respecté.

Bono, la classe au-dessus du bruit

Au milieu de cette scène, Yassine Bounou s’est distingué une fois de plus. D’abord par son attitude, chaleureuse et sincère envers Koulibaly, puis par son calme général depuis la finale perdue par le Maroc. Dans un climat délétère fait de polémiques d’arbitrage et d’histoires de serviettes, le gardien marocain continue d’envoyer un autre message, plus fort : celui du respect et de l’apaisement.

Déjà remarqué pour son post Instagram après la finale, l’ancien portier de Séville rappelle qu’on peut perdre un trophée sans perdre sa dignité.

MH

