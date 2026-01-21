Maroc : le magnifique message de Yassine Bounou

Yassine bonne humeur. Trois jours après la cruelle finale de CAN perdue à domicile par le Maroc contre le Sénégal, Yassine Bounou est allé de sa publication, à froid. Sur son Instagram ce mercredi, le portier des Lions de l’Atlas a écrit un message rempli de positivité agrémenté d’un selfie tout sourire, ce qui contraste (logiquement avec le message plein de détresse du pauvre Brahim Díaz).

« Soyez toujours heureux. La vie est faite de deux moments. Profiter de l’instant présent sera toujours mon objectif et mon plus grand défi. Les trophées vont et viennent, mais je n’échangerai jamais nos valeurs contre de l’égoïsme », a réagi Bounou. Brahim, Saibari (malgré ses excuses) et Hakimi… les joueurs marocains ne se sont pas donnés une très bonne image lors de ce « Rabat-canazo. »

Et ça, le gardien d’Al-Hilal l’a bien compris.