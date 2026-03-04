Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship

En 2026, on appelle ça, un « banger ». Azor Matusiwa marque peu, mais on ne peut pas lui reprocher de faire les choses à moitié quand il s’y met. Depuis son départ de Ligue 1, à l’été 2025, le milieu néerlandais est devenu l’homme à tout (bien) faire d’Ipswich Town. Mardi soir, il a encore enlevé une belle épine du pied de son club et lui donnant la victoire contre Hull City (1-0) dans un match crucial en vue des play-off.

Premier but en Championship

À 19 minutes du terme, le milieu infatigable passé par Reims et Rennes a envoyé une praline parfaite dans la lucarne d’Ivor Pandur, arrachant tout sur son passage. Un premier but en Championship (après deux dans la Marne et un en Ille-et-Vilaine) qui marque les esprits et cause sans doute un bon mal de dos au caméraman qui a tenté de suivre la trajectoire de la frappe.

Avec ces trois points, Ipswich Town grimpe à la troisième place du championnat, avec seulement trois points de retard Middlesbrough et un match en moins.

La cote d’Azor va grimper d’un coup.

