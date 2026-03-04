S’abonner au mag
  • Championship
  • J32
  • Ipswich Town-Hull City (1-0)

Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship

EL
4 Réactions
Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship

En 2026, on appelle ça, un « banger ». Azor Matusiwa marque peu, mais on ne peut pas lui reprocher de faire les choses à moitié quand il s’y met. Depuis son départ de Ligue 1, à l’été 2025, le milieu néerlandais est devenu l’homme à tout (bien) faire d’Ipswich Town. Mardi soir, il a encore enlevé une belle épine du pied de son club et lui donnant la victoire contre Hull City (1-0) dans un match crucial en vue des play-off.

Premier but en Championship

À 19 minutes du terme, le milieu infatigable passé par Reims et Rennes a envoyé une praline parfaite dans la lucarne d’Ivor Pandur, arrachant tout sur son passage. Un premier but en Championship (après deux dans la Marne et un en Ille-et-Vilaine) qui marque les esprits et cause sans doute un bon mal de dos au caméraman qui a tenté de suivre la trajectoire de la frappe.

Avec ces trois points, Ipswich Town grimpe à la troisième place du championnat, avec seulement trois points de retard Middlesbrough et un match en moins.

La cote d’Azor va grimper d’un coup.

Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.