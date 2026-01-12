S’abonner au mag
  • CAN 2025

Le drôle de week-end d’un supporter de Hull City qui s’est retrouvé à Algérie-Nigeria

MH
Le drôle de week-end d’un supporter de Hull City qui s’est retrouvé à Algérie-Nigeria

Un mardi soir de Championship sous la pluie à Millwall ou un huitième de CAN au soleil ? La question est vite répondue. Scott Wood, supporter de Hull City, a tranché sans trembler. Direction Marrakech. Pas par exotisme mal placé, mais par pur bon sens économique. Le déplacement à Millwall lui revenait trop cher : 140 livres de train, 30 de billet, 100 d’hôtel. La somme maintenant habituelle des frais foot côté anglais. 

La CAN, meilleur plan que le Championship

À la place, Scott a coché un rêve de voyage avec sa femme et fait d’une pierre deux coups : Maroc, soleil et Coupe d’Afrique des nations. Bilan des comptes ? 80 £ l’avion aller-retour, 16 £ la place pour Nigeria-Algérie et 100 £ l’hôtel. Moins cher qu’un away day en Angleterre, avec en bonus le tajine et l’ambiance incroyable de la CAN.

Tout ça pour voir une équipe de PL atomiser l’Algérie.

Le copropriétaire de l’équipe féminine de Hull City accusé de comportement agressif et sexiste

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Lille-Lyon (1-2)
Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)
32
Revivez Barça-Real (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!