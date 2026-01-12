Le drôle de week-end d’un supporter de Hull City qui s’est retrouvé à Algérie-Nigeria

Un mardi soir de Championship sous la pluie à Millwall ou un huitième de CAN au soleil ? La question est vite répondue. Scott Wood, supporter de Hull City, a tranché sans trembler. Direction Marrakech. Pas par exotisme mal placé, mais par pur bon sens économique. Le déplacement à Millwall lui revenait trop cher : 140 livres de train, 30 de billet, 100 d’hôtel. La somme maintenant habituelle des frais foot côté anglais.

La CAN, meilleur plan que le Championship

À la place, Scott a coché un rêve de voyage avec sa femme et fait d’une pierre deux coups : Maroc, soleil et Coupe d’Afrique des nations. Bilan des comptes ? 80 £ l’avion aller-retour, 16 £ la place pour Nigeria-Algérie et 100 £ l’hôtel. Moins cher qu’un away day en Angleterre, avec en bonus le tajine et l’ambiance incroyable de la CAN.

Tout ça pour voir une équipe de PL atomiser l’Algérie.

