Un international argentin refuse de sortir du terrain en Turquie

Sortira, sortira pas. Ancien espoir de River Plate, débarqué à l’Atlético de Madrid à 22 ans, Matías Kranevitter n’a pas vraiment réussi à s’imposer en Europe. Passé successivement par Séville, le Zénith, Monterrey et de nouveau River, le milieu de terrain évolue depuis le début de saison en Turquie, au Fatih Karagümrük. Titulaire indiscutable depuis ses débuts au mois d’octobre, l’Argentin s’est permis un écart qui ne restera peut-être pas sans conséquence.

Gros boudin et gros ego

Lors d’une rencontre face à Trabzonspor, celui qui compte 9 sélections avec l’Albiceleste, la dernière en 2018, a tout simplement refusé de sortir du terrain peu après la demi-heure de jeu, poussant son coach à annuler le changement, et son coéquipier à retourner s’asseoir sur le banc. Une situation semblable à celle vécue par Kepa lors d’une séance de tirs au but avec Chelsea.

📌 Karşılaşmanın ilk yarısında Mısırlı com tr Fatih Karagümrük’te sakatlığı nedeniyle oyundan çıkacak olan Matias Kranevitter, kendisini iyi hissettiğini söylemesinin ardından değişikliği istemedi. 👉 İkinci yarının başında ise; Berkay Özcan, Kranevitter yerine oyuna dahil oldu.… pic.twitter.com/CQ2P4kxc5M — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 27, 2026

Un refus d’autorité et une scène surréaliste qui ne l’ont pas empêché de se faire sortir dès la pause, alors que son équipe s’est finalement inclinée 3 buts à 1. Décidément, ces Argentins font tout de travers en ce moment.

Pirlo aurait autorisé ses joueurs à fumer lors de son aventure en Turquie