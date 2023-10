Pirlo aurait autorisé ses joueurs à fumer lors de son aventure en Turquie

C’est du propre.

Invité du podcast Filthy Fellas, Colin-Kazim Richards a fait une grosse révélation sur son ancien entraîneur Andrea Pirlo, actuellement à la tête de la Sampdoria en Serie B. L’international turc a dévoilé que le technicien italien aurait autorisé ses joueurs à fumer quand ils le voulaient lors de leur aventure commune au Fatih Karagumruk, un club qui évolue actuellement en Süper Lig.

🇹🇷🚬 Colin Kazım-Richards reveals under Andrea Pirlo in Turkey last season, players were smoking cigarettes at half-time. (@Filthy_Fellas) pic.twitter.com/T3SHAPSxGn

— EuroFoot (@eurofootcom) October 11, 2023