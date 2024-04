Le Bayern et le Real se tirent la bourre

À l'issue d'une partie animée, et durant laquelle les deux formations ont eu leurs moments, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un nul (2-2). Qui promet de la sueur et du sang dans huit jours.

Bayern Munich 2-2 Real Madrid

Buts : L. Sané (53e) & Kane (57e, S.P.) pour le Rekordmeister // Vinicius (24e & 83e S.P.) pour la Casa blanca

Le Bayern et le Real sont des amoureux du suspense. Après avoir offert des quarts de finale de Ligue des champions disputés – respectivement contre Arsenal et Manchester City –, les deux géants du football européen n’ont pas manqué le rendez-vous qui les attendait à Munich ce mardi soir dans le dernier carré. Ça a cogné, ça s’est relevé, ça s’est rendu les coups, et ça a donné un score de parité (2-2) qui va engendrer des maux de tête aux analystes chargés d’évaluer les pourcentages de chance de qualification de chaque écurie.

Dans cette soirée d’ouverture des demies de C1, on s’est d’abord dit que le Real Madrid restait le Real Madrid. Baladés en début de partie par des locaux récitant tranquillement leur football, notamment lors de dix premières minutes durant lesquelles Leroy Sané et Harry Kane n’ont pas arrêté de se trouver pour mettre le danger (1ère, 6e, 7e), les Merengues ont mis un temps fou avant de réussir à s’exprimer dans la moitié adverse. Mais Toni Kroos a trouvé l’interrupteur, attendant un appel-contre-appel terrible de Vinícius – face à Kim Min-jae – pour envoyer le Brésilien ajuster Manuel Neuer sur la première tentative espagnole (0-1, 24e). À la reprise, le local de l’étape a même failli conclure avec splendeur un très bon contre madrilène, mais la main ferme de son ancien compatriote s’est interposée (51e).

Vinicius Jr qui délivre le Real Madrid à la 24ème minute, sur le premier tir des Madrilènes ! 😍 Et quelle passe décisive magistrale de Toni Kroos ! 😱#FCBRMA | #UCL pic.twitter.com/SkoigP8mHx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2024

Puis l’on s’est dit que le Bayern Munich restait le Bayern Munich. Repositionné à droite au sortir des vestiaires, Sané a repris de plus belle, terminant son escapade par une minasse venue d’ailleurs, dans un angle pas simple (1-1 53e). Un coup de fouet : assez timide jusqu’ici, Jamal Musiala est entré dans la surface pour mettre le feu et Lucas Vázquez – suppléant du suspendu Dani Carvajal, et en souffrance toute la seconde période – n’a pas réussi à l’éteindre, permettant à Kane de planter sur penalty (2-1, 57e). Son 43e but de la saison toutes compétitions confondues, en autant de parties disputées.

C'EST QUOI CE BUT DE LEROY SANÉ ?? 😱 Le Bayern égalise contre le Real Madrid ! 🔴⚪️#FCBRMA | #UCL pic.twitter.com/EWiCyx989W — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2024

L’attaquant anglais (66e) et Eric Dier (67e, sur corner) ont ensuite raté le break, ce qui a permis aux visiteurs de saisir l’opportunité. Remplaçant d’un Jude Bellingham plutôt décevant, papy Luka Modrić a lui aussi permis à Vinícius de s’offrir un face-à-face, mais Neuer a cette fois brillé (79e). Finalement, c’est encore grâce au pauvre Kim que le Real a fait la différence, le défenseur sud-coréen envoyant Rodrygo au tapis et offrant à Viní le peno du doublé (2-2, 83e). On avait presque oublié que le Real Madrid restait le Real Madrid.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui – Laimer, Goretzka (R. Guerreiro, 46e) – Musiala, T. Müller (Gnabry, 80e), L. Sané (A. Davies, 87e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Real (4-4-2) : Lunin – L. Vázquez, Rüdiger, Nacho (Camavinga, 65e), F. Mendy – F. Valverde, Tchouaméni, Kroos (B. Díaz, 76e), Rodrygo (Joselu, 87e) – Bellingham (Modrić, 75e), Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.