Mercato : Michael Olise, dénouement imminent

Un Français de plus.

Selon Sky Sport, Michael Olise devrait signer cette semaine au Bayern Munich, avec un contrat l’emmenant jusqu’en 2029. Le transfert du joueur de Crystal Palace se chiffrerait à 60 millions d’euros, plus d’éventuels bonus.

🚨🩺 🆕 Understand Michael #Olise will complete his medical with FC Bayern this week!

After that, he will sign a contract until 2029. Transfer fee: €60m with possible add-ons included.

This week Olise will also officially be a new player for @FCBayern … @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/5iLgh3uDNp

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2024