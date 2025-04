Quatre ans et neuf mois de prison requis contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale

Froncement des sourcils.

Ce jeudi, le parquet espagnol a requis une peine de quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, jugé pour fraude fiscale. L’accusation repose sur le fait que l’Italien aurait dissimulé une partie de ses revenus provenant de ses droits à l’image. Ces faits remontent aux années 2014 et 2015, où il aurait omis de déclarer plus d’un million d’euros, notamment lié à des sources autres que son salaire d’entraîneur.

Une idée proposée par le Real Madrid ?

Ancelotti a maintenu sa défense, affirmant n’avoir « jamais envisagé de frauder » et expliquant que c’était le club madrilène lui-même qui lui avait suggéré ce système pour régler une partie de ses rémunérations.

« Nous considérons que les faits de fraude, de dissimulation et d’omission sont avérés », a assuré le procureur, comme rapporté par l’AFP, quand son avocat, Carlos Zabala, explique que « M. Ancelotti n’avait pas très bien compris ce qu’il était en train de signer ». Il a ainsi plaidé la relaxe, mais la décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid a été mise en délibéré. Si la peine requise est confirmée, l’entraîneur de 65 ans pourrait faire face à de lourdes conséquences.

