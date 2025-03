Carlo Ancelotti jugé par le tribunal de Madrid pour fraude fiscale

Une affaire refait surface.

La bombe de ce vendredi matin nous vient de Madrid : Carlo Ancelotti va être jugé les mercredi 2 et jeudi 3 avril prochain par le tribunal supérieur de justice de Madrid dans une affaire de fraude fiscale. L’entraîneur du Real Madrid est accusé d’avoir fraudé le Trésor public espagnol dans une affaire vieille de dix ans.

Le parquet réclame quasiment cinq ans de prison

L’homme de 65 ans est d’accusé d’avoir omis de déclarer plus d’un million d’euros sur les années 2014 et 2015, selon l’AFP. L’Italien aurait bel et bien déclaré ses revenus en tant que coach des Merengues, mais pas ceux issus des droits à l’image ni d’autres sources de revenus, notamment immobiliers. Un « oubli » qu’il pourrait regretter longtemps si la peine maximale réclamée par le parquet madrilène est appliquée : quatre ans et neuf mois de prison.

Si le procès s’ouvre dans quelques jours, c’est que cette histoire n’est pas apparue du jour au lendemain. À l’été 2023, le tribunal avait annoncé le renvoi en correctionnelle de Carlo Ancelotti, après trois ans d’enquête. Toujours selon l’Agence France Presse, c’est à ce moment-là que l’entraîneur aurait reconnu les faits. Un porte-parole du tribunal madrilène ajoute qu’il devrait être présent lors de son procès.

Les enquêtes et le Real Madrid, une belle histoire d’amour ces temps-ci.

