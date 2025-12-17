S’abonner au mag
Le commentateur de l’OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »

Il en a des choses à dire.

À Nice, même si tout va mal, il reste une certitude : Constantin Djivas offre des moments d’anthologie. Speaker et commentateur des matchs du Gym pour les médias du club depuis cinq ans, le Niçois commence à se faire une petite notoriété grâce à un répertoire de répliques qui s’étoffe, du « Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Édouard ! », formule répétée une dizaine de fois lors du Lens-Nice (2-0) dimanche dernier, au « Mais c’est pas vrai ! » hurlé lorsque le Gym encaisse un but dans les premières secondes à Porto en Ligue Europa.

De la D2 helvète au commentaire sportif

« Même dans une période comme ça, le club me dit de continuer à être libre. De continuer à être moi-même, comme je le fais quand je suis au stade ou au café avec les copains. Franchement, c’est génial », se réjouit-il dans un entretien donné à L’Équipe ce mercredi. Et pour ce qui est des résultats de son club ? « Désabusé ? Jamais de la vie ! Je reçois beaucoup de messages du genre “courage, ça doit être dur de faire ce métier…” Mais courage de quoi ? C’est exceptionnel, c’est le métier de ma vie, je suis un supporter du Gym et je commente les matchs du Gym… » Plus qu’un simple supporter, Constantin Djivas a aussi une expérience de l’autre côté du micro, puisqu’il a joué une saison en D2 suisse avant de se lancer pleinement dans le journalisme.

Son premier buzz remonte à 2021, lors du succès contre l’OL (3-2), sur un but dans le temps additionnel d’Evann Guessand alors que Nice était mené 2-0. « Sur cette action, je me fends en deux. Mais en fait, c’est venu naturellement. Après le match, je me dis : “Mon Dieu, je me suis emballé grave !” Et finalement, tout le monde m’a dit : “Mais c’est génial, c’est ce qu’on veut finalement, de le faire à mi-chemin entre le journalisme et le supportérisme.” À partir de là, le club m’a dit : “Tu sais quoi ? Reste comme ça, carte blanche et va.” »

On lui souhaite quand même un retour au calme avec les Aiglons, peut-être face à Saint-Étienne ?

Enfin une victoire à fêter à l'Allianz Riviera !

