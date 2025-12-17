Le PSG sanctionné d’une perte de trois points ?

L’arroseur arrosé.

La Fédération française de football pourrait jouer un bien vilain tour au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Canal + Foot, lors de la rencontre entre Fleury et le PSG, comptant pour la 7e journée de Première où les Parisiennes s’étaient imposées 4 à 0, le club essonnien a posé une réserve lors du match, estimant que la licence de Florianne Jourde était non conforme.

Info @CanalplusFoot annoncée ce soir dans #JourDeFoot Fleury a posé une réserve sur son match face au PSG, estimant la licence de Florianne Jourde non-conforme. Délibéré potentiel dans les prochains jours et 3 points en sursis pour le PSG selon la décision #ArkemaPL pic.twitter.com/iL4gCNKCdo — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) December 16, 2025

La FFF rendra sa décision prochainement

Si la 3F accède à la demande de Fleury, elle pourrait transformer la victoire parisienne en défaite sur tapis vert, qui équivaudrait à un retrait de trois points. Le PSG avait bénéficié d’un traitement similaire face à Lens lors de la première journée de championnat, en sa faveur cette fois-là : le match nul entre les deux formations avait par la suite était transformé en défaite sur tapis vert pour les Lensoises après qu’elles avaient aligné Louann Archier, suspendue pour cette journée après une accumulation de cartons jaunes. La FFF doit rendre sa délibération dans les prochains jours.

Depuis la réserve posée par Fleury, la milieu de terrain canadienne n’a plus été convoquée par Paulo César. Difficile de savoir si c’était pour ces raisons administratives ou pour une blessure subie entre-temps. Elle est en revanche bien présente dans le groupe parisien qui se déplace sur la pelouse de Benfica pour le compte de la 8e journée de Ligue des champions.

Dream bigger.

D1 féminine : coincé par Fleury, le PSG lâche encore du terrain à l'OL