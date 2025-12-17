Nouvelle manche dans le litige entre El Ghazi et Mayence

Mayence n’a pas dit son dernier mot.

En novembre dernier, le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a confirmé la décision du tribunal du travail de Mayence, affirmant que la résiliation du contrat d’Anwar El Ghazi par le club de Bundesliga a ainsi été jugée abusive. Le tribunal avait en outre décidé que le club ne pouvait pas se pourvoir en cassation devant l’instance supérieure, gravant cette décision dans le marbre. Sauf que le club ne baisse pas les armes : une plainte a été déposée pour faire valoir son droit de pouvoir saisir le Tribunal fédéral du travail en troisième instance.

La liberté d’expression au centre du jeu

Pour rappel, l’ailier néerlandais avait publié sur Instagram un message de soutien à la Palestine (« From the River to the Sea – Palestine will be free ») peu après l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. L’ancien Lillois avait alors reçu un avertissement de son employeur, le 1. FSV Mayence 05, ce qui ne l’a pas empêché de défendre sa position dans deux publications supplémentaires. Le club avait alors procédé à son licenciement avec effet immédiat.

En novembre, le président du tribunal régional, Andreas Budroweit, avait estimé que les publications du Néerlandais étaient couvertes par la liberté d’expression. À l’heure actuelle, le club est tenu de verser à l’ancien joueur, désormais sous contrat au Qatar, l’intégralité des salaires encore dus pour la saison 2023-2024. Sans surprise, la satisfaction – teintée d’ironie – d’El Ghazi était à la hauteur lorsqu’il a obtenu gain de cause en deuxième instance il y a quelques semaines. Dans une nouvelle publication sur Instagram, il écrivait : « Les défaites régulières ne semblent manifestement pas suffire aux dirigeants du club, puisqu’ils continuent de revenir chercher de nouvelles déconvenues devant les tribunaux allemands. »

Un sacré bras de fer.

