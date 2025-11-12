La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens

Et la sentence est irrévocable.

Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux. L’affaire a été portée devant la justice, qui a donné raison à l’attaquant, estimant son licenciement abusif. Le club a fait appel, mais le tribunal a confirmé mercredi la décision prise en 2024. Il a ainsi conclu que la liberté d’expression primait sur les intérêts de l’employeur, et donc que son licenciement pour faute grave n’avait pas lieu d’être.

Le président du club, Stefan Hofmann, a réagi par le biais d’un communiqué. « Nous devons accepter la décision du tribunal selon laquelle le comportement de notre employé à la suite de l’attaque odieuse du Hamas en 2023 ne constituait pas un motif suffisant pour un licenciement immédiat, déclare-t-il. Cependant, nous restons fermement attachés à notre position : sur la base des valeurs et des principes qui définissent le Mainz 05, il ne peut y avoir d’emploi futur pour des personnes dont les déclarations ou les actions sont fondamentalement en contradiction avec ceux-ci. »

