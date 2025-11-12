S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Mayence

La justice donne définitivement raison à Anwar El Ghazi, licencié pour des messages anti-israéliens

QB
Partager
27
La justice donne encore raison à El Ghazi, licencié pour des posts anti-israéliens

Et la sentence est irrévocable.

Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux. L’affaire a été portée devant la justice, qui a donné raison à l’attaquant, estimant son licenciement abusif. Le club a fait appel, mais le tribunal a confirmé mercredi la décision prise en 2024. Il a ainsi conclu que la liberté d’expression primait sur les intérêts de l’employeur, et donc que son licenciement pour faute grave n’avait pas lieu d’être.

Le président du club, Stefan Hofmann, a réagi par le biais d’un communiqué. « Nous devons accepter la décision du tribunal selon laquelle le comportement de notre employé à la suite de l’attaque odieuse du Hamas en 2023 ne constituait pas un motif suffisant pour un licenciement immédiat, déclare-t-il. Cependant, nous restons fermement attachés à notre position : sur la base des valeurs et des principes qui définissent le Mainz 05, il ne peut y avoir d’emploi futur pour des personnes dont les déclarations ou les actions sont fondamentalement en contradiction avec ceux-ci. »

Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!