Dani Alves de retour sur les terrains ?

Retour par la petite porte.

Daniel Alves n’a peut-être pas dit son dernier mot. Selon ESPN, à 42 ans, l’ancien latéral du Barça et de la Seleção vient de boucler le rachat du Sporting Clube de São João de Ver, modeste club de troisième division portugaise. Un projet discret, presque artisanal, monté avec des investisseurs brésiliens, loin des projecteurs du Camp Nou.

Mais derrière la prise de pouvoir en coulisses se cache une autre idée, bien plus romanesque : celle de rejouer officiellement. Alves envisage de signer un contrat de joueur pour six mois, de janvier à juin 2026, histoire de refermer lui-même le livre de sa carrière.

Un retour inespéré

Écarté des terrains depuis janvier 2023 et passé par la case prison avant d’être acquitté en mars dernier faute de preuves suffisantes, Daniel Alves tente de reconstruire une image et un futur. Entre prêches dans une église évangélique de Gérone et travail de l’ombre dans le football européen, le Brésilien s’entraîne chez lui, convaincu qu’un mois suffirait pour retrouver le rythme. Sa dernière apparition officielle remonte à un match avec les Pumas au Mexique, une autre vie.

Aurelian Ghisa avait lancé la voix du joueur-président.

