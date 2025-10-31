À 61 ans, un président de club entre en jeu en Coupe de Roumanie

Hilton et Dante sont jaloux.

Le foot, c’est parfois un métier, souvent une passion, et pour certains, une excuse pour ressortir les crampons à la moindre occasion. Aurelian Ghisa, 61 ans, président du Sanatatea Cluj (D3 roumaine), a décidé qu’il n’était jamais trop tard pour s’offrir quelques minutes de gloire.

L’homme qui se sélectionne tout seul

Ce mercredi, il est devenu le plus vieux joueur à disputer un match officiel en Roumanie, entrant en jeu lors de la défaite de son équipe face à l’Universitatea Craiova (1-4). Flanqué du numéro 55, pour le symbole ou la discrétion, on ne sait pas, il a terminé le match comme on termine un bon repas : avec le sourire, et un peu essoufflé.

Update : à 61 ans, Aurelian Ghișa est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à participer à une compétition de football professionnel en Roumanie 🇷🇴 1 minute + arrêts de jeu. La symbolique est belle pour saluer son travail au club de Sănătatea Cluj.pic.twitter.com/T9cu1Iq8vM https://t.co/tQrznvw1F8 — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) October 30, 2025

Ghisa n’est pas un inconnu dans les bas-fonds du foot roumain. Déjà apparu en 2011 (défaite 0-4 face à la Steaua Bucarest, pour les nostalgiques des noms d’avant rebranding), le bonhomme n’a jamais vraiment raccroché. « Je suis toujours prêt à jouer », expliquait-il à Digisport avant la rencontre, précisant qu’il s’entraîne régulièrement et passe sa visite médicale chaque année.

C’est pratique, quand on est aussi le patron du club. Et parce qu’il ne fait pas les choses à moitié, Ghisa a même offert 500 euros de prime de match à ses joueurs, ou plutôt à ses partenaires d’un soir.

Si le PSG cherche un remplaçant à Désiré Doué…

Scandale en Coupe de Roumanie !