Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

Troisième du groupe H, la Roumanie peut encore croire à une qualification pour la Coupe du monde puisqu’elle n’est qu’à trois points du deuxième, la Bosnie-Herzégovine, chez qui elle se rend samedi soir. En cas de victoire ou de nul, l’équipe coachée par Mircea Lucescu jouera son avenir mardi contre Saint-Marin. L’objectif sera clair : gagner et cartonner pour dépasser la Bosnie-Herzégovine, qui dispose actuellement d’une meilleure différence de buts (+8 contre +5). Une formalité, et pas que sur le papier, puisque Saint-Marin aura aussi intérêt à prendre une grosse fessée.

La Serenissima peut en effet espérer participer aux barrages du mois de mars parmi les quatre meilleurs vainqueurs des groupes de la Ligue des nations 2024-2025, qui accompagneront les 12 nations ayant pris la deuxième place des groupes de qualification. Si la Roumanie reste troisième du groupe H, elle prendra l’une de ces quatre places. Saint-Marin maximisera donc ses chances de disputer les barrages en cas de lourde défaite.

L’Irlande du Nord, alliée de circonstances ?

Saint-Marin sera aussi supporter de l’Irlande du Nord, qui détient virtuellement un autre ticket via la Ligue des nations : si la bande de Conor Bradley, troisième du groupe A, comble ses trois points de retard sur la Slovaquie et finit deuxième, elle libèrera un strapontin. L’équation est claire : en l’état, si la Roumanie et l’Irlande du Nord finissent deuxièmes, Saint-Marin disputera les barrages en mars. Mais il faudra aussi que des nations comme l’Allemagne et la Tchéquie finissent le travail et ne glissent pas à la troisième place de leur groupe.

Ce qui est sûr, c’est que Saint-Marin prendra des buts, comme toujours.

