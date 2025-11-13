S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs

Perdre le plus largement possible pour jouer les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

QB
Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

Il ne faudra pas s’étonner du nombre de CSC.

Troisième du groupe H, la Roumanie peut encore croire à une qualification pour la Coupe du monde puisqu’elle n’est qu’à trois points du deuxième, la Bosnie-Herzégovine, chez qui elle se rend samedi soir. En cas de victoire ou de nul, l’équipe coachée par Mircea Lucescu jouera son avenir mardi contre Saint-Marin. L’objectif sera clair : gagner et cartonner pour dépasser la Bosnie-Herzégovine, qui dispose actuellement d’une meilleure différence de buts (+8 contre +5). Une formalité, et pas que sur le papier, puisque Saint-Marin aura aussi intérêt à prendre une grosse fessée.

La Serenissima peut en effet espérer participer aux barrages du mois de mars parmi les quatre meilleurs vainqueurs des groupes de la Ligue des nations 2024-2025, qui accompagneront les 12 nations ayant pris la deuxième place des groupes de qualification. Si la Roumanie reste troisième du groupe H, elle prendra l’une de ces quatre places. Saint-Marin maximisera donc ses chances de disputer les barrages en cas de lourde défaite.

L’Irlande du Nord, alliée de circonstances ?

Saint-Marin sera aussi supporter de l’Irlande du Nord, qui détient virtuellement un autre ticket via la Ligue des nations : si la bande de Conor Bradley, troisième du groupe A, comble ses trois points de retard sur la Slovaquie et finit deuxième, elle libèrera un strapontin. L’équation est claire : en l’état, si la Roumanie et l’Irlande du Nord finissent deuxièmes, Saint-Marin disputera les barrages en mars. Mais il faudra aussi que des nations comme l’Allemagne et la Tchéquie finissent le travail et ne glissent pas à la troisième place de leur groupe.

Ce qui est sûr, c’est que Saint-Marin prendra des buts, comme toujours.

La Roumanie perd l’un de ses plus grands entraîneurs

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!