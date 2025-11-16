Saint-Marin ne disputera pas la Coupe du monde

Coup de théâtre.

En s’inclinant en Bosnie-Herzégovine (3-1), la Roumanie a entériné les chances de qualification de Saint-Marin à la Coupe du monde. Comme on vous l’expliquait plus tôt dans la semaine, Saint-Marin avait encore un mince espoir de rejoindre l’Amérique via la Ligue des Nations. Pour cela il fallait notamment que la Roumanie ne s’incline pas en Bosnie, ce qui n’a donc pas été le cas.

23e Coupe du monde sans Saint-Marin

Visiblement Saint-Marin a inquiété ses futurs adversaires barragistes puisque l’Irlande du Nord aussi s’est inclinée plus tôt dans la semaine en Slovaquie (1-0) alors qu’une victoire nord-irlandaise aurait aussi permis d’aider la Serenissima à participer aux barrages. Pour la 23e fois de l’histoire, la Coupe du monde se jouera donc sans Saint-Marin.

Que les attaquants se rassurent, l’Ouzbékistan sera bien là en revanche au Mondial.

