18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

Sacré cadeau de Noël.

Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est racontée par Kicker, qui lui avait remis le trophée à l’époque : en 2007, l’attaquant était devant les tribunaux avec son agent, et devait de l’argent. Il avait dû vendre son trophée aux enchères.

« Un ex-agent a essayé de les vendre sans mon consentement. »

« Cela représente énormément pour moi et je ne l’abandonnerai jamais », a déclaré l’ancienne star de la Bundesliga à Bild. Avant d’ajouter, sur sa page Instagram : « Le voyage a été long avec ce trophée. Il n’a pas été avec moi pendant 18 ans. Un ex-agent a essayé de les vendre sans mon consentement. Je n’ai pas permis ça. J’ai attendu le bon moment et ramené le trophée à la maison. 💪🏼💪🏼 » Il avait mené les Verts au titre de champion en marquant 28 buts lors de la saison 2003-2004, sa sixième et dernière avec le Werder. Il était également devenu le premier joueur étranger de Bundesliga à être élu footballeur de l’année, avant d’aller rouler sa bosse à Schalke, Hambourg et beaucoup d’autres clubs.

Teuton bien qui finit bien.

