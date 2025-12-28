S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Werder Brême

18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

UL
18 ans après, Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

Sacré cadeau de Noël.

Dix-huit piges après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga et remporté le dernier championnat du Werder, Aílton a dépensé son argent pour un drôle d’achat. Le Brésilien de 52 ans a racheté son trophée de meilleur buteur. L’histoire est racontée par Kicker, qui lui avait remis le trophée à l’époque : en 2007, l’attaquant était devant les tribunaux avec son agent, et devait de l’argent. Il avait dû vendre son trophée aux enchères.

« Un ex-agent a essayé de les vendre sans mon consentement. »

« Cela représente énormément pour moi et je ne l’abandonnerai jamais », a déclaré l’ancienne star de la Bundesliga à Bild. Avant d’ajouter, sur sa page Instagram : « Le voyage a été long avec ce trophée. Il n’a pas été avec moi pendant 18 ans. Un ex-agent a essayé de les vendre sans mon consentement. Je n’ai pas permis ça. J’ai attendu le bon moment et ramené le trophée à la maison. 💪🏼💪🏼 » Il avait mené les Verts au titre de champion en marquant 28 buts lors de la saison 2003-2004, sa sixième et dernière avec le Werder. Il était également devenu le premier joueur étranger de Bundesliga à être élu footballeur de l’année, avant d’aller rouler sa bosse à Schalke, Hambourg et beaucoup d’autres clubs.

Teuton bien qui finit bien.

Le Werder encore à l’origine d’un entraîneur viré en Bundesliga

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!