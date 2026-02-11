S’abonner au mag
Nicolas de Tavernost démissionne et quitte son poste à la tête de la LFP

Nicolas de Tavernost démissionne et quitte son poste à la tête de la LFP

C’est la deuxième bombe du jour pour le foot français. Après s’être fait doubler par Bein Sports pour la diffusion de la Coupe du monde 2026, LFP Media voit désormais son patron quitter le navire. En effet, et selon les informations du Figaro, Nicolas de Tavernost a annoncé sa démission à l’occasion d’un conseil d’administration convoqué en urgence, mercredi 11 février.

Tout le monde ne tire pas dans le même sens

Le timing interroge forcément pour le dirigeant, arrivé il y a moins d’un an avec l’objectif de lancer Ligue 1+ et la nouvelle plateforme de diffusion du championnat de France. Certainement échaudé par la nouvelle entourloupe de Bein Sports envers le foot français, l’ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux a, toujours selon les informations du Figaro, fait savoir « qu’il ne se sentait pas en mesure de poursuivre positivement sa mission à la tête de Ligue 1+ dans de telles conditions ».

S’il prévoit d’accompagner son remplaçant et d’être présent pour « assurer la transition » avec ce dernier, il a précisé au quotidien que son départ ne constituait « ni un caprice, ni une vexation », mais plus fatalement « la constatation, simplement, que tout le monde ne tire pas dans le même sens ». Coucou Nasser, c’est évidemment toi qui es visé ! Pour diffuser la Coupe du monde tranquillement, il peut toujours revenir dans son ancienne crémerie : M6.

