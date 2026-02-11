S’abonner au mag
Le Mans meilleur promu de Ligue 2 au XXIe siècle ?

SW
Le Mans meilleur promu de Ligue 2 au XXIe siècle ?

Il n’y a pas que les rillettes au Mans. Cette saison, la surprise de l’antichambre de la Ligue 1 se situe du côté de la Sarthe. Troisième de Ligue 2 après 22 journées, Le Mans FC affiche un total de 39 points, devancé par le Stade de Reims (qui a le même nombre de points, mais qui dispose d’une meilleure différence de buts) et par l’ESTAC Troyes (41 unités), leader en plein doute après quatre défaites de suite toutes compétitions confondues.

Le meilleur promu du XXIe siècle

Les hommes de Patrick Videira, qui ont terminé la saison 2024-2025 à la deuxième place du championnat de National 1, n’ont perdu aucun de leurs 17 derniers matchs de championnat. Selon une statistique dévoilée par le compte officiel de la Ligue 2, il s’agit même de la meilleure série pour un promu du XXIe siècle dans la compétition !

Avec 9 victoires, 8 nuls et 3 défaites, Le Mans FC est l’équipe qui compte au passage le moins de déroutes en Ligue 2 cette saison.

Et si le Videira ball se poursuivait en Ligue 1 ?

Course d’escargots en tête de la Ligue 2

SW

