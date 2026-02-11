La remontada folle de Southampton contre Leicester

La deuxième division anglaise, un mardi soir, dans la folie. Southampton a réalisé une remontada spectaculaire en déplacement à Leicester (3-4). Pour le compte de la 32ᵉ journée de Championship, les deux clubs en difficulté au classement ont offert des moments forts en émotions aux supporters.

Il y avait encore 3-0 à l’heure de jeu

Le match semblait plié à la 29ᵉ minute après que l’attaquant Abdul Fatawu n’a inscrit le but du 3-0 pour les Foxes. Sauf qu’il restait une heure à jouer et que l’ancien champion d’Angleterre, relégué la saison dernière, a complètement lâché la rampe.

Dans un King Power Stadium sous la pluie, Southampton a pourtant attendu l’heure de jeu pour rallumer la flamme avec Ross Stewart au briquet. Avant de tout renverser dans le dernier quart d’heure avec des buts de Jack Stephens (83e) et de Ryan Manning (87e). Un point, c’était déjà bien, non ?

How many times have you watched this back Southampton fans? 😅#saintsfc pic.twitter.com/98bwvFRkVU — Championship Terrace Talk (@ChampionshpTalk) February 11, 2026

La réponse était non pour les Saints, qui ont attendu le bout du bout, la sixième minute du temps additionnel pour voir Shea Charles, passé par le centre de formation de Manchester City, envoyer une frappe lumineuse du gauche pour offrir la victoire à Southampton et accabler Leicester, qui pourrait prochainement basculer dans la zone rouge.

Une pénalité de six points, une remontada de fou : bonne année 2026, les Foxes !

