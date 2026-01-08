Un gardien du Bayern Munich file en D2 anglaise

D’une ville portuaire à l’autre… Ce jeudi, Southampton a annoncé la signature du gardien Daniel Peretz.

L’Israélien, prêté au Hambourg SV ces six derniers mois, rejoint maintenant l’Angleterre, également en prêt jusqu’à la fin de la saison. Les Saints disposeront ensuite d’une option d’achat de 8 millions d’euros, ce qui pourrait rapporter un bénéfice au Bayern Munich, qui avait recruté le portier en août 2023 pour 5 millions d’euros.

Au Bayern, Urbig lui a grillé la politesse

À l’origine, le Bayern envisageait peut-être de faire de Peretz le successeur de Manuel Neuer. Mais ces plans semblent s’être effondrés au plus tard lors de la deuxième moitié de la saison dernière, lorsque le club a recruté Jonas Urbig pour un montant de base de 7 millions d’euros en provenance de Cologne. Urbig est devenu le nouveau numéro 2, tandis que Peretz a été rétrogradé au poste de numéro 3.

Durant la première moitié de la saison passée, le gardien a été prêté au HSV, mais là aussi il n’a pas réussi à s’imposer. À Southampton, le joueur de 25 ans devra désormais se mesurer au gardien international irlandais Gavin Bazunu.

Sven Ulreich, lui, a toujours sa place au chaud au Bayern.

