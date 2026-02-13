Rodri risque une sanction de la FA

Après la pique, Rodri passe à la caisse. À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2) le 1er février, le milieu de terrain espagnol s’était empressé de critiquer l’arbitrage auprès des médias.

Passablement agacé, le Ballon d’or 2024 avait affirmé que le premier but de Tottenham n’aurait pas dû être validé, en raison d’une faute de Dominic Solanke sur le défenseur mancunien, Marc Guéhi : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste ».

‘It’s a CLEAR FOUL! They don’t want us to win.’ 😡 Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs’ first goal should not have stood. ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/cazNAllyx2 — Stan Sport Football (@StanSportFC) February 2, 2026

Rodri accusé « d’inconduite » par la FA

Une pique guère apprécie par la Fédé anglaise, qui a accusé Rodri « d’inconduite », dans un communiqué publié ce vendredi : « Il est reproché au milieu de terrain d’avoir agi de manière inappropriée lors d’une interview avec les médias après le match, en faisant des commentaires impliquant un parti pris et/ou remettant en question l’intégrité d’un ou plusieurs officiels du match, contrairement à la règle 3.1 de la FA. » Le milieu de City a jusqu’au 18 février pour répondre.

Si Rodri est reconnu coupable, une commission indépendante se chargerait de décider d’une sanction. À titre de comparaison, Jürgen Klopp s’était par exemple vu infliger deux matchs de suspension et une amende de 75 000 livres pour s’en être pris à un arbitre en mai 2023.

Quoi qu’il en soit, Rodri pourra sans doute trouver du soutien auprès d’Hansi Flick.

