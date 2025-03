Sonia Bompastor remporte son premier trophée avec Chelsea

Voir la vie en bleu.

Ce samedi, Chelsea a remporté la Coupe de la Ligue féminine en venant à bout de Manchester City en finale (2-1). Les Blues ont pu compter sur un pion de Mayra Ramírez (1-0, 8e) et un but contre son camp de Yui Hasegawa (2-1, 77e) pour l’emporter, alors que la Japonaise Aoba Fujino avait égalisé peu après l’heure de jeu (1-1, 64e). Les Pensioners soulèvent le trophée – créé en 2011 – pour la troisième fois de leur histoire, après leurs succès en 2020 et 2021.

Il s’agit du premier titre remporté à Chelsea par la Française Sonia Bompastor, qui avait remplacé la légendaire Emma Hayes au terme de la saison dernière. Jusqu’ici, l’ancienne joueuse et entraîneuse de l’OL connaît une première pige réussie du côté de Londres. Chelsea occupe en effet la tête de la Women’s Super League et est toujours en lice en FA Cup et en Ligue des champions. Les Blues affronteront d’ailleurs Manchester City mercredi prochain en quarts de finale allers de C1.

À noter aussi que l’ancienne Parisienne Sandy Baltimore était titulaire du côté de Chelsea, disputant 87 minutes de jeu avant d’être remplacée. Sa coéquipière en équipe de France, Oriane Jean-François, est quant à elle restée sur le banc des Blues.

Les féminines de Chelsea et Manchester City vont s’affronter quatre fois de suite