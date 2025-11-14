S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break

MH
Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break

Capessa dei capi.

Millie Bright s’est arrêtée une fois, et ça lui a sauvé la tête. L’ancienne patronne de la défense anglaise a dit stop l’été dernier, incapable de « donner 100 % mentalement ou physiquement ». Une pause, une opération au genou, et puis la retraite internationale. Pas vraiment son idée de la gloire, mais la clé pour remettre ses idées d’équerre : « C’était le meilleur break de ma vie. Maintenant, je suis plus claire que jamais sur qui je suis et ce que je veux faire », raconte-t-elle à The Guardian.

À Chelsea, Bright se donne autant sur la pelouse qu’en dehors, notamment via The Magic of Blue, une campagne contre la solitude hivernale : collecte de cadeaux, vêtements chauds, coups de main aux oubliés de Noël. La capitaine des Blues n’a pas attendu le Boxing Day pour être dans la générosité : « Se sentir seul dans un monde de milliards… ça arrive plus souvent qu’on ne le pense. »

Le Barça pour la rédemption

Mais l’heure des cadeaux passe vite, et l’agenda de Chelsea est chargé. Déplacement à Liverpool dimanche pour rester maîtresses de la WSL, puis réception du Barça à Stamford Bridge jeudi en Ligue des champions. Bright sait ce que signifie voir débarquer les Catalanes. Une finale perdue en 2021, trois demies avalées depuis, dont un cruel renversement la saison dernière (1-0 là-bas, 0-2 à la maison). « On a tous des affaires non réglées », glisse-t-elle, sans détour. Alors elle compte sur le peuple bleu : « Un tacle, une ovation… et tu n’es plus fatiguée. Ils peuvent faire la différence. »

Aitana Bonmatí n’a qu’à bien se tenir.

Chelsea marche sur St. Polten et talonne l’OL

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!