Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break

Capessa dei capi.

Millie Bright s’est arrêtée une fois, et ça lui a sauvé la tête. L’ancienne patronne de la défense anglaise a dit stop l’été dernier, incapable de « donner 100 % mentalement ou physiquement ». Une pause, une opération au genou, et puis la retraite internationale. Pas vraiment son idée de la gloire, mais la clé pour remettre ses idées d’équerre : « C’était le meilleur break de ma vie. Maintenant, je suis plus claire que jamais sur qui je suis et ce que je veux faire », raconte-t-elle à The Guardian.

À Chelsea, Bright se donne autant sur la pelouse qu’en dehors, notamment via The Magic of Blue, une campagne contre la solitude hivernale : collecte de cadeaux, vêtements chauds, coups de main aux oubliés de Noël. La capitaine des Blues n’a pas attendu le Boxing Day pour être dans la générosité : « Se sentir seul dans un monde de milliards… ça arrive plus souvent qu’on ne le pense. »

Le Barça pour la rédemption

Mais l’heure des cadeaux passe vite, et l’agenda de Chelsea est chargé. Déplacement à Liverpool dimanche pour rester maîtresses de la WSL, puis réception du Barça à Stamford Bridge jeudi en Ligue des champions. Bright sait ce que signifie voir débarquer les Catalanes. Une finale perdue en 2021, trois demies avalées depuis, dont un cruel renversement la saison dernière (1-0 là-bas, 0-2 à la maison). « On a tous des affaires non réglées », glisse-t-elle, sans détour. Alors elle compte sur le peuple bleu : « Un tacle, une ovation… et tu n’es plus fatiguée. Ils peuvent faire la différence. »

Aitana Bonmatí n’a qu’à bien se tenir.

Chelsea marche sur St. Polten et talonne l’OL