L’UEFA réduit la sanction de Lucas Hernandez 

Retour prévu en fanfare.

Initialement suspendu pour trois rencontres après avoir écopé d’un carton rouge pour son coup de coude sur Xavi Simons face à Tottenham (5-3) fin novembre, Lucas Hernandez a finalement vu sa peine être allégée par la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA.

La sanction allégée à deux matchs

L’appel du PSG a donc porté ses fruits. En première instance, le défenseur parisien avait été suspendu pour trois rencontres, ce qui aurait dû l’empêcher de jouer les derniers matchs de la phase de ligue. Cette sanction finalement a été réduite à deux matchs. Le champion du monde tricolore a donc déjà purgé la moitié de sa peine lors du nul face à l’Athletic Club (0-0) début décembre. Il sera également suspendu pour le déplacement de ses coéquipiers au Sporting, mais pourra retrouver les soirées européennes lors du dernier match face à Newcastle le 28 janvier prochain.

Au moins une bonne nouvelle pour Luis Enrique.

