90 % des clubs professionnels anglais redoutent une année 2025 déficitaire

Champions des revenus, cancres de la rentabilité ? Selon le rapport annuel du cabinet d’audit BDO International, plus de 90 % des clubs des quatre premières divisions anglaises prévoient de clôturer l’exercice 2025 avec des pertes financières.

Et ce, alors même que la Premier League a enregistré en 2024 des revenus records de 7,4 milliards d’euros. L’une des principales explications réside dans le niveau très élevé des salaires dans le football professionnel anglais. D’après les chiffres de BDO, la masse salariale représente 63 % des revenus des clubs de Premier League, et atteint même 93 % en Championship.

Des clubs déficitaires, mais toujours attractifs pour les investisseurs

BDO International dresse ainsi un tableau économique ambivalent du football anglais. Malgré le poids croissant des salaires des joueurs et une rentabilité en berne, la valorisation des clubs continue d’augmenter, tout comme l’intérêt des investisseurs. Au cours des douze derniers mois, deux tiers des clubs déclarent avoir été contactés par des investisseurs potentiels, preuve que le football anglais demeure un actif attractif, en dépit de fragilités financières persistantes.

Une foi des investisseurs à toute épreuve…

Faut-il vraiment s’inquiéter pour Lucas Chevalier au PSG ?