La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l'OM

La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM

Booba fait le show, mais c’est Dembélé qui sort la punchline. Lors du Classique de dimanche, le Parisien s’est permis d’envoyer une petite pique au défenseur phocéen Leonardo Balerdi. « Balerdi, il est nul, tu le sais. Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais », a susurré le Ballon d’or à Pierre-Emile Højbjerg, coéquipier de l’Argentin à l’OM. Histoire de bien marquer l’humiliation.

Le capitaine marseillais n’a pas rendu sa meilleure copie, loin de là, et la séquence, diffusée par Ligue 1+, est forcément devenue virale. Surtout, elle n’aurait pas plu du tout au club marseillais. Selon RMC Sport, la propagation de l’enregistrement a crispé en interne. Même si le club a sûrement d’autres problèmes à régler en ce moment (trouver un coach, par exemple), la vidéo viendrait, comme on dit, « tirer sur l’ambulance ».

Se rattraper samedi

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a l’occasion de mettre de l’ordre dans cette semaine plus que chaotique. À la maison contre Strasbourg, les Marseillais auront la possibilité de rassurer leurs supporters et de leur offrir un joli cadeau pour la Saint-Valentin.

Un nouveau coach serait déjà pas mal.

De Zerbi à l’OM : le grand divertissement

