S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham

SW
Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham

Un top 4 en Ligue des champions est une chose, une 16e place en Premier League en est une autre. Avec seulement 7 victoires contre 8 matchs nuls et 11 défaites, Tottenham ne sort pas la tête de l’eau cette saison. Et c’est Thomas Frank qui en a fait les frais ce mercredi matin, remercié par la direction des Spurs.

Un bilan cata sur le banc des Spurs

Selon Opta, Thomas Frank a obtenu en moyenne 1,12 point par match à la tête de Tottenham en Premier League (29 points en 26 matchs), soit le plus faible ratio de tous les entraîneurs de cette équipe ayant dirigé au moins 5 matchs dans ce championnat.

Des résultats insuffisants pour un club de cette envergure. Pour rappel, la bande de Cristian Romero a bouclé la dernière saison de championnat à la 17e place, un bilan bien morose malgré une Ligue Europa remportée.

Toc, toc, toc… Roberto arrive.

Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!