Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham

Un top 4 en Ligue des champions est une chose, une 16e place en Premier League en est une autre. Avec seulement 7 victoires contre 8 matchs nuls et 11 défaites, Tottenham ne sort pas la tête de l’eau cette saison. Et c’est Thomas Frank qui en a fait les frais ce mercredi matin, remercié par la direction des Spurs.

Un bilan cata sur le banc des Spurs

Selon Opta, Thomas Frank a obtenu en moyenne 1,12 point par match à la tête de Tottenham en Premier League (29 points en 26 matchs), soit le plus faible ratio de tous les entraîneurs de cette équipe ayant dirigé au moins 5 matchs dans ce championnat.

Des résultats insuffisants pour un club de cette envergure. Pour rappel, la bande de Cristian Romero a bouclé la dernière saison de championnat à la 17e place, un bilan bien morose malgré une Ligue Europa remportée.

1.12 - Thomas Frank has averaged 1.12 points-per-game as Tottenham Hotspur boss in the Premier League (29 points in 26 games), the lowest rate of any Spurs manager with 5+ games in the competition. Unsustainable. pic.twitter.com/GILDFMsjoH — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2026

Toc, toc, toc… Roberto arrive.

Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank