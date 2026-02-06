S’abonner au mag
Mathys Tel retrouve l’Europe avec Tottenham

C1
Ça repart et ça revient. Mathys Tel fait son retour dans le groupe pour jouer la phase finale de la Ligue des champions. Tottenham a communiqué ce vendredi la liste des joueurs, avec deux autres nouveautés : le défenseur central roumain Radu Drăgușin et la recrue hivernale Conor Gallagher.

Le bon moment pour se relancer

Écarté du groupe depuis décembre, le Français n’a jamais vraiment trouvé sa place au sein de l’effectif, à cela s’ajoutent des statistiques assez faibles (deux petits buts en onze matchs), peu satisfaisantes pour un joueur arraché au Bayern de Munich pour 40 millions d’euros. Le natif de Sarcelles retrouve donc la plus belle des compétitions, lui qui connaît déjà le parfum des chocs européens.

Les Spurs ont terminé à une belle quatrième place avec 17 points, et sont donc d’office qualifiés pour les 8es de finale, dans l’attente d’un tirage au sort qui s’annonce compliqué.

Tel est son destin.

Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?

AR

